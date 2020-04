(ANSA) – TORINO, 06 APR – Nessuna parata per il Pride torinese il 20 giugno. Lo ha deciso, alla luce dell’emergenza Coronavirus, il direttivo del Coordinamento Torino Pride che non rinuncia, però, a celebrarlo. Per questo, simbolicamente, in quella giornata sarà organizzato un flash mob “all’insegna dell’arcobaleno che coinvolga tutta la città. Speriamo, poi, di poter organizzare il Pride vero e proprio al più presto”.

L’auspicio, dice la coordinatrice Torino Pride Giziana Vetrano, “è di travolgere Torino, nel giorno in cui avrebbe dovuto accogliere la nostra parata dell’orgoglio, con un’ondata di colore. Speriamo che le gente possa esprimere la propria gioia come e dove può, sul balcone, sui social o in strada, se sarà possibile. Vorremmo che in quella giornata – aggiunge – il Municipio, le case, il palazzo della Regione e le pagine social dei torinesi potessero esporre un riferimento rainbow”. Avviata anche una campagna per raccogliere fondi per acquistare 10 mila mascherine per gli operatori della sanità della Città della Salute. Il Torino Pride sarà il primo contributore della campagna a cui destinerà parte del denaro già raccolto per la parata del 20 giugno. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram