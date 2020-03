(ANSA) – ROMA, 08 MAR – Udienze sospese il 9 e il 10 marzo (con alcune eccezioni), ingressi autorizzati solo in casi particolari. Sono le principali misure prese dai vertici della magistratura piemontese e torinese per il Palazzo di giustizia di Torino in relazione all’emergenza Coronavirus.

L’accesso principale sarà chiuso; sarà aperto quello secondario, da corso Ferrucci, dove il personale addetto alla vigilanza si occuperà della selezione degli ingressi. Le attività giudiziarie saranno ridotte ai soli servizi essenziali.

(ANSA).



