(ANSA) – TORINO, 17 MAG – Sono 18 i decessi, di cui uno solo registrato nella giornata di oggi, e appena 64 i nuovi contagi comunicati oggi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, che registra anche 428 guariti (11.975 il totale) in più rispetto a ieri e altri 3.739 in via di guarigione.

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, le vittime in Piemonte sono 3.612 e i contagi 29.547. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, che sono 101, uno in più rispetto a ieri, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 1.620, 58 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 8500.

I tamponi diagnostici finora processati sono 249.371, di cui 138.585 risultati negativi. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram