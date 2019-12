(ANSA) – ROMA, 26 DIC – “Mi diverto ancora tanto, giocare, mantenermi in forma, essere sempre ad alti livelli è ciò che mi piace ma il segreto di tutto è divertirsi. Io faccio quello che amo, mi auguro che tutti possano fare ciò che amano, io sono fortunato: mi diverto, faccio quello che amo, mi pagano anche…”: è uno dei passaggi dell’intervista di Cristiano Ronaldo a Dazn. “Sono felice davvero. Sì, la gente critica, ma fa parte di questo lavoro: bisogna essere positivi, questo è il calcio. La gente applaude, la gente critica, ma per me non è un problema, è normale: so chi sono, so quello che sto facendo, alla fine della storia tutti mi applaudiranno e diranno “bravo”, aggiunge CR7, 35 anni il prossimo febbraio, che sul suo futuro dice: “Se diventassi mai un allenatore, sarei un motivatore: l’allenatore deve trasmettere le sue passioni e i suoi talenti alla squadra. Per esempio, a me piace divertirmi, dribblare, tirare, fare gol: dovrei trasmettere tutto questo alla squadra, da motivatore, sicuro”. (ANSA).



