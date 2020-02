(ANSA) – TORINO, 1 FEB – Fare squadra, anche nelle difficoltà. Nello sport come nella vita di tutti i giorni. Con questo spirito in tanti si sono ritrovati all’ospedale Mauriziano di Torino al fianco di Daniela Erriquez, ex giocatrice di basket di 38 anni, esperienze in serie B e C, che lotta contro un tumore al seno. Un originale flash mob, che oltre agli amici di Daniela ha visto in campo rappresentanze delle squadre torinesi. Dalla Iren Fixi, serie A1 femminile, alla Reale Mutua, A2 maschile; dalla Pms, A2 femminile, al Biella Basket. E molti altri sport ancora.

“Facciamo squadra contro il cancro – spiegano gli organizzatori – perché questa è una partita che si vince insieme”. A ogni chemio, Daniela non è mai sola. Da qui l’idea dell’evento al Mauriziano, “si parla tanto di prevenzione della malattia, ma non di come la si affronta – spiegano – Ognuno ha la sua squadra. E Daniela, oggi, ne ha avuta una ancora più grande”.



