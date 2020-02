(ANSA) – TORINO, 21 FEB – Un incendio è divampato oggi a Rosta (Torino) in un fienile. Le fiamme hanno coinvolto un deposito di rotoballe. Numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Torino, con l’ausilio delle autobotti, sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. Non sono ancora chiare le cause del rogo.

A Trana (Torino) è andato a fuoco un deposito di attrezzature agricole. I vigili del fuoco del comando provinciale di Torino, insieme ai volontari Aib, hanno domato le fiamme servendosi di un’autobotte. Il nucleo Nbcr (nucleare-biologico-chimico-batteriologico) ha monitorato tramite una termocamera i materiali coinvolti. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti. (ANSA).



