(ANSA) – TORINO, 25 MAG – Un elicottero privato è precipitato oggi pomeriggio a Borgiallo, nel torinese, nei pressi di via Belvedere. A bordo il solo pilota, un 66enne di Buttigliera d’Asti, che se l’è cavata con qualche graffio.

L’uomo stava sorvolando alcuni terreni di sua proprietà quando, per cause ancora da accertare, è finito tra gli alberi ed è precipitato. Alcuni residenti della zona sono immediatamente accorsi sul luogo dell’incidente aiutando il 66enne ad uscire dalla cabina. L’uomo è stato poi medicato all’ospedale di Ciriè. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea. (ANSA).



