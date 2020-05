(ANSA) – TORINO, 02 MAG – Scatta anche in Piemonte, da lunedì, l’obbligo della mascherina “in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico”. Lo ha annunciato in video conferenza il governatore Alberto Cirio, anticipando una delle misure contenute nell’ordinanza per la Fase 2 che firmerà nelle prossime ore. La mascherina sarà obbligatoria negli uffici e sui mezzi pubblici, dove saranno disponibili gratis per chi sale senza, ma acnhe nei negozi e nei supermercati. Obbligo anche per chi fa visita a famigliari e congiunti, insieme a quello di mantenere la distanza. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram