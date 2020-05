(ANSA) – TORINO, 20 MAG – La salute e la sicurezza dei co-worker e dei clienti sono una priorità per Ikea. In tutti i nostri store in Italia, abbiamo messo in atto tutte le misure necessarie a tutela delle persone che hanno e avranno accesso ai nostri negozi, oltre ad un controllo rigoroso del numero di visitatori per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, grazie anche alla presenza di personale dedicato in diverse aree dei negozi. In merito allo store di Collegno, Ikea Italia precisa che gli ingressi totali nelle 10 ore di apertura dello store (dalle 10 alle 20) sono stati 6.432 lunedì 18 maggio e 4.645 martedì 19 maggio.

Qualora venisse raggiunta la soglia massima, gli ingressi verrebbero temporaneamente sospesi e riattivati solo dopo il deflusso di un numero sufficiente di clienti tale da poter garantire nuovi ingressi mantenendo i valori di capienza fissati. A oggi in nessuno store di Ikea Italia, Torino incluso, è stato necessario attivare questa misura di sicurezza relativa al numero del limite delle persone in Store. A Torino la riduzione degli accessi consentiti in store è stata del 40% rispetto al periodo pre-COVID, come da Certificato prevenzione incendi. (ANSA).



