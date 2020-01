(ANSA) – TORINO, 10 GEN – Da lunedì 13 gennaio 6 nuovi treni alla settimana trasporteranno merci tra gli interporti di Torino Orbassano e Cervignano del Friuli (Udine), grazie all’attivazione del servizio previsto dal contratto siglato da Mercitalia Intermodal (FS) e Space Logistic di Salgareda (Treviso), società specializzata in trasporti multimodali. I convogli partiranno al lunedì, mercoledì e venerdì da Orbassano, al martedì, giovedì e sabato nella direzione opposta.

Da aprile i collegamenti diventeranno giornalieri. I treni – spiega una nota di Mercitalia (Gruppo Fs) – trasporteranno prodotti industriali, groupage e alimentare secco su 16 carri doppi di ultima generazione che consentono di caricare 32 semirimorchi Mega o casse mobili da 40 piedi, per una lunghezza complessiva di 550 metri e una capacità di 1600 tonnellate. Saranno dotati di sistema elettronico per il monitoraggio in tempo reale. Il servizio toglierà dalle strade 12 mila camion all’anno.



