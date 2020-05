(ANSA) – TORINO, 22 MAG – E’ online la mostra Giovani Sguardi. Si tratta di una selezione di lavori fotografici degli studenti dell’Istituto Bodoni Paravia, frutto di progetti personali e di collaborazioni esterne degli allievi in un unico percorso tematico: il mondo colto dallo sguardo di giovani artisti. Eterogeneo l’uso di formati e immagini. Alla mostra hanno partecipato anche i ragazzi del biennio.

La sezione ‘BoPa Reporter’ propone Torino raccontata per immagini dagli studenti dell’istituto, mentre ‘Portfolio’ è un progetto multidisciplinare dedicato ai lavori fotografici e grafici degli studenti delle classi quinte dell’istituto, scatti, impaginato, testi e concept creativo a tema libero.

‘Antiche Tecniche di Stampa fotografica’, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e con l’esperto in tecniche di stampa il Giorgio Stella, ha dato la possibilità a un gruppo di studenti dell’Istituto di scoprire una delle tecniche più antiche di stampa fotografica: la Cianotipia. Infine ‘Off’, sezione dedicata alla ricerca della luce, della forma e dei soggetti. Il primo passo per narrare con la fotografia, con una selezione di lavori realizzati dagli studenti in piena autonomia di scelta, nella tecnica, nel genere e nel fine da perseguire.

(ANSA).



