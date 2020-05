(ANSA) – TORINO, 19 MAG – Parte da Torino il progetto ‘Grand Hotel della Salute’. L’Allegro Italia Golden Palace, hotel cinque stelle lusso nel cuore di Torino, è il primo in Italia a offrire pacchetti pensati per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. L’ospite potrà effettuare il test sierologico presso l’unità medica presente in hotel 24 ore su 24, con esame ematico di laboratorio certificato dal ministero della Salute.

Il risultato è garantito in 24 ore, al massimo 36.

Allegroitalia Hotel & Condo ha avviato una partnership con il progetto “Motore Salute”, il cui direttore scientifico è il medico chirurgo Claudio Zanon. In hotel è presente un ambulatorio medico ed è possibile fare anche altri esami, come la densiometria ossea.

“In questo momento così delicato – spiega Piergiorgio Mangialardi, presidente della catena Allegroitalia – vogliamo mettere a disposizione i nostri spazi per permettere di soggiornare in un luogo sicuro che possa trasmettere benessere attraverso il proprio personale e i servizi offerti. Può inoltre essere un modo per rilanciare il turismo e il mondo dell’ospitalità, così profondamente colpito”.

Il pacchetto include: assistenza medica e infermieristica giornaliera, dieta personalizzata, animazione culturale, palestra e Spa, ampio giardino nel cuore della città. A disposizione c’è anche un personal trainer. Il Grand Hotel della Salute ha anche messo a punto diete su misura per ospiti affetti da diabete, allergie e ipertensione. (ANSA).



