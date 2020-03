(ANSA) – TORINO, 27 MAR – Cresce, lentamente ma da qualche giorno con costanza, il numero dei pazienti con il Coronavirus guariti in Piemonte: questa sera è salito a 38, nel bollettino diramato dall’Unità di crisi regionale ha Altri 144 pazienti sono ‘in via di guarigione’, cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e attendono ora l’esito del secondo.

I decessi comunicati oggi pomeriggio sono 29, di cui 17 nella provincia di Torino. Il totale complessivo è ora di 598 deceduti risultati positivi al virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 440. Dall’inizio dell’epidemia sono in totale 7.228 le persone finora positive al ‘Coronavirus’. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 20.197, di cui 12.581 negativi. (ANSA).



