(ANSA) – TORINO, 21 MAG – “Gioco con Ronaldo da sette anni, cinque al Real Madrid e due alla Juventus, ed è uno dei migliori della storia del calcio perché vuole sempre vincere, anche in allenamento, è un esempio per tutti. E’ un campione in campo e anche una splendida persona”. Sami Khedira ha risposto così, su Instagram, alle domande di alcuni dei tifosi sull’attaccante portoghee.

Khedira ha anche svelato il nome dell’allenatore dal quale ha imparato di più: “Ho avuto grandi tecnici ma dico José Mourinho, lui si fidava di me e ci sentiamo ancora oggi”. E sulla strada per diventare calciatore: “Serve il talento, ma anche tanta disciplina e grande entusiasmo: bisogna lavorare duro ogni giorno ed essere sempre concentrati al massimo”. (ANSA).



