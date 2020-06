(ANSA) – TORINO, 07 GIU – Torna il sereno su Torino, abbracciata dall’arcobaleno dopo il violento nubifragio di oggi pomeriggio, con grandine mista alla pioggia e forti raffiche di vento. Decine le telefonate ai vigili del fuoco per allagamenti, rami d’albero in strada e tombini intasati.

Balconi e tetti si sono ricoperti del bianco dei chicchi, che hanno raggiunto discrete dimensioni in città come nell’area metropolitana. Strade trasformate in torrenti a Cambiano, nella zona sud del capoluogo piemontese, dove anche Santena è finita sottacqua. (ANSA).



