(ANSA) – CUNEO, 03 LUG – Confermata l’allerta arancione sul Basso Piemonte: il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Cuneo con temperature in picchiata in montagna (fino a 10 gradi), grandinate nel Cebano e decine di interventi dei vigili del fuoco. Due incidenti stradali in mezz’ora intorno alle 17 a Cuneo e Cherasco poi allagamenti e danni da pioggia, alberi abbattuti e rami per strada con interventi anche a Caraglio e Chiusa Pesio. (ANSA).



