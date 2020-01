(ANSA) – TORINO, 16 GEN – La Guardia di Finanza di Torino, su ordine della procura eporediese, ha effettuato una perquisizione negli uffici della Manital a Ivrea e in quelli della Semitechgroup di Roma, acquisendo materiali e documenti in merito ad un’indagine per truffa. L’inchiesta è partita a seguito di tre denunce presentate agli uffici giudiziari d’Ivrea. Una di queste porta la firma dall’ex proprietario di Manital, Graziano Cimadom.

Nel mirino degli accertamenti sono finiti i nuovi manager della multiutility, che fanno riferimento al fondo IG Investimenti, e le procedure seguite per l’acquisizione del gruppo Manital, compresi i 50 milioni di euro garantiti per il via libera all’operazione.

L’inchiesta si inserisce in un momento particolarmente delicato per l’azienda, che conta quasi 10mila addetti in tutta Italia. Molti di questi attendono ancora gli stipendi arretrati degli ultimi mesi e il tribunale di Torino, entro fine mese, dovrà pronunciarsi sullo stato di insolvenza di parte del gruppo.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram