(ANSA) – TORINO, 03 MAG – Maxirissa, oggi pomeriggio, in corso Giulio Cesare angolo corso Novara a Torino, nella periferia nord della città. Coinvolta una cinquantina di persone, perlopiù cittadini di origini africane. La lite, nata a quanto sembra per una bicicletta contesa, ha fatto radunare in strada un centinaio di persone.

Sul posto sono intervenute una decina di volanti della polizia.

Nello stesso corso due domeniche fa, dopo l’arresto di uno scippatore, era scoppiata una protesta nella quale era intervenuto anche un gruppo di anarchici che occupano uno stabile invitando i residenti alla ribellione contro le forze dell’ordine e le norme anti-contagio Coronavirus. (ANSA).



