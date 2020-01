(ANSA) – ROMA, 25 GEN – “Una prestazione così non me la ricordo in 20 anni di carriera, E’ indifendibile, chiediamo scusa a tutti. Ora andiamo in ritiro, dobbiamo cercare di sterzare”: così ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha commentato la pesante sconfitta contro l’Atalanta. “Lasciare? Io nelle difficoltà non lascio mai. Oggi c’è da fare tutti delle riflessioni. Dopo aver toccato il fondo come oggi si può solo risalire”, ha aggiunto. (ANSA).



