(ANSA) – TORINO, 04 GEN – “Tutti dicono che contro la Roma abbiamo poche speranze, ma noi ne abbiamo. Certo, bisognerà fare qualcosa di speciale, ma in settimana ci siamo allenati bene e questo è di buon auspicio”. Mazzarri spera nel ‘miracolo’ del Torino contro i giallorossi, pur avendo una squadra falcidiata da squalifiche (Ansaldi e Bremer), infortuni (Iago Falque, Baselli, Lyanco, Edera, Parigini) e influenza (Millico e Laxalt, convocato ma in fortissimo dubbio). “La Roma è una corazzata, ha il morale a mille, gioca bene – dice il tecnico granata – sembra una sfida proibitiva, ma i numeri si possono sovvertire.

L’importante è che finalmente gli episodi comincino a girare dalla nostra parte, nel 2019 non è successo molte volte…”. Il Toro ha frenato nelle ultime 2 partite: “Con Verona e Spal potevamo fare 6 punti, ne abbiamo preso uno solo – continua Mazzarri – e non è facile spiegarne i motivi. Ma le statistiche dicono che siamo primi nel pressing e recupero palla, alla faccia di chi parla di gioco difensivista”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram