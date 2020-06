(ANSA) – TORINO, 11 GIU – Per il sindaco di Pragelato, Giorgio Merlo, il ‘distretto turistico Torino’ annunciato nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte è “un ottimo progetto”, ma dovrebbe essere esteso alle Valli Olimpiche.

“Tutto ciò che va in direzione della valorizzazione dei territori e della riduzione dall’invadenza ossessiva della burocrazia, e lo stanziamento di risorse per progetti pilota a livello nazionale con relative agevolazioni fiscali e burocratiche – dice Merlo – non può che essere salutato positivamente. Anche perché avere una sola regia può produrre maggiore efficacia. Sarebbe però auspicabile che la sindaca metropolitana, Chiara Appendino, allargasse i confini del distretto ai Comuni turistici della provincia di Torino, sin dall’avvio del progetto. Perché se si viene esclusi dall’inizio si rischia di restare tagliati fuori a lungo, come è capitato per l’area di crisi industriale complessa che registrò l’esclusione di alcune aree del torinese”.

“Serve un progetto organico – rimarca – che sappia trasmettere un modello di integrazione con Torino. Ma tutto ciò è possibile se c’è la volontà politica per includere in questo progetto le zone turisticamente più attrattive del torinese”.

(ANSA).



