(ANSA) – TORINO, 15 GEN – Ammonta a 6,5 milioni l’investimento dell’imprenditore-filantropo Giovanni Cottino per creare, all’interno del Politecnico, il Cottino Learning Center con l’obiettivo di formare una generazione di leader e imprenditori specializzati nell’economia a impatto sociale positivo. Lo ha annunciato lo stesso Cottino, 93 anni il 21 gennaio, nella conferenza alle Ogr con gli economisti Mariana Mazzucato e Raghuram Rajan, all’inaugurazione del centro.

Il Campus occuperà un’area di 4.000 mq. “Un sogno che diventa realtà, attraverso cui trasmettere la passione per la cultura imprenditoriale dal chiaro impatto sociale e generare un riscontro sostenibile concreto”, spiega Cottino. “Un esempio unico in Italia e significativo a livello internazionale di progettazione condivisa di spazi, programmi educativi e iniziative con ricadute sul territorio”, dice il rettore Guido Saracco. I corsi partiranno a febbraio e saranno aperti a studenti universitari, imprenditori, manager delle imprese e del terzo settore.



