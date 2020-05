(ANSA) – TORINO, 18 MAG – Nova Coop presenta ai suoi circa 600 mila soci dei 48 Presidi di Piemonte e alta Lombardia il bilancio 2019, chiuso con un utile netto di 13,6 milioni di euro e un fatturato di oltre 1 miliardo e, in ottemperanza alle misure eccezionali introdotte per ridurre i rischi connessi all’emergenza Covid-19, modifica il sistema di partecipazione al voto e svolgimento delle assemblee separate e dell’assemblea generale. Da oggi ogni socio potrà collegarsi al sito www.vivicoop.it o recarsi nel proprio negozio di riferimento, tra i 64 punti vendita della cooperativa, per prendere visione dell’ordine del giorno delle assemblee, dei documenti illustrativi ed esprimere la propria intenzione di voto. Tutte le assemblee di una provincia verranno convocate nella stessa data e in un unico luogo. Ogni assemblea separata eleggerà un delegato e un supplente per l’assemblea generale e i componenti dei direttivi dei Presidi. Anche i delegati all’assemblea generale esprimeranno il voto per mezzo di un unico rappresentante.

“Le nubi che gravano sull’esercizio 2020, con la crescente situazione di difficoltà delle famiglie a far fronte alle proprie esigenze di consumo, ci spingono ad adottare politiche di bilancio fortemente incentrate sulla prudenza. La cooperativa ha stabilito per questo un rilevante incremento del fondo rischi, portando la sua dotazione a 45 milioni di euro”, spiega il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive. (ANSA).



