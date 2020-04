(ANSA) – TORINO, 03 APR – Sono settanta i decessi di persone positive al coronavirus in Piemonte comunicati dall’Unità di crisi regionale. Il totale delle vittime sale a 1.088 persone.

Aumentano i contagi, 11.082 rispetto ai 10466 di ieri, ma salgono anche i pazienti guariti: sono 265 contro i 217 di ieri.

Altri 487 sono in via di guarigione, cioè negativi al primo tampone e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva sono 450. Erano 456 ieri e 458 il giorno precedente.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 36.547, di cui 20.642 risultati negativi. (ANSA).



