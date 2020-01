(ANSA) – TORINO, 23 GEN – “Con il Napoli ci aspetta una sfida difficile: non vengono da un periodo felice, ma hanno qualità e Gattuso è un tecnico preparato”. Miralem Pjanic prepara la sfida con i partenopei, avversari per lo scudetto dei bianconeri negli ultimi anni prima del calo di risultati che in questa stagione è costato la panchina ad Ancelotti.

“Abbiamo pochi punti di vantaggio e alla fine manca ancora tanto tempo – osserva il regista bosniaco ai microfoni di Sky -.

Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, non molliamo niente. Sarà così fino alla fine, anche il campionato sarà combattuto”. (ANSA).



