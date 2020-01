(ANSA) – TORINO, 2 GEN – Primo blocco del traffico per i veicoli diesel euro 4 nel nuovo anno a Torino: il divieto scatta domani, nei consueti orari, dalle 8 alle 19, e nelle fasce 8.30-14 e 16-19. Il provvedimento, che resterà in vigore almeno fino a martedì 7, è stato deciso a causa dello sforamento delle micropolveri che per 4 giorni consecutivi hanno superato il tetto massimo di 50 microgrammi al metro cubo.

Se le condizioni meteo non cambieranno i blocchi si estenderanno nei giorni successivi al 7. Il provvedimento interessa oltre a Torino i comuni di Beinasco, Borgaro, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Settimo, Venaria, Vinovo e Volpiano. Sono esclusi dal divieto i conducenti con più di 70 anni e i possessori di un certificato Isee non superiore ai 14 mila euro annui. La prossima riunione del Tavolo di coordinamento della qualità dell’aria si terrà il 17 gennaio nella sede della Città Metropolitana.



