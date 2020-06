(ANSA) – TORINO, 02 GIU – “Oggi è una giornata importante.

Con la riapertura del Museo offriamo ai visitatori del Piemonte, e da domani di tutta Italia, un’esperienza nuova”. A dirlo il presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino Enzo Ghigo nella prima giornata di ripresa delle visite dopo la chiusura per il lockdown.

“Un’esperienza nuova – sottolinea – rispettosa delle norme sul distanziamento sociale che permetteranno ai visitatori, anche a quelli che hanno già visto il museo, di vivere un’esperienza più intima e intimista grazie anche a percorsi dedicati e alla presenza di guide in grado di raccontare e far vivere scorci particolari del museo”. Dopo l’apertura straordinaria di oggi, in occasione della Festa della Repubblica, al Museo Nazionale del Cinema le visite proseguiranno il venerdì, il sabato e la domenica con orario dalle 9 alle 20 e con la possibilità, da questo pomeriggio, di acquistare il biglietto non solo online ma anche alla biglietteria della Mole. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram