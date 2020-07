(ANSA) – ROMA, 04 LUG – Al 43/o tentativo con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo ha centrato l’obiettivo di un gol su punizione, una delle sue specialità ai tempi del Manchester United e, soprattutto, del Real Madrid. E’ successo oggi nel derby contro il Torino, e CR7 non nasconde la propria soddisfazione. “Avevo bisogno di un gol su punizione, per prendere fiducia”, dice dopo la stracittadina, ai microfoni di Sky Sport. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – dice ancora – ma abbiamo lavorato bene, abbiamo vinto e mettiamo pressione alla Lazio. L’obiettivo è raggiunto, abbiamo vinto.

Ora avremo il Milan, è una partita difficile ma l’obiettivo è pensare solo a noi stessi”. Intanto nella Juve sia Dybala che lo stesso Ronaldo continuano a segnare. “E’ importante che la squadra vinca – commenta il fuoriclasse portoghese -, indipendentemente da chi segna. La cosa più importante è vincere ma la verità è che stiamo bene sia io che Dybala. La squadra sta bene, è in fiducia e contro il Milan cercheremo di vincere”.

