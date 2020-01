(ANSA) – TORINO, 7 GEN – Sono terminate in serata le operazioni di bonifica della provinciale tra Carignano e Virle, nel Torinese, dove si è ribaltata una cisterna che trasportava 6 mila litri di gas liquido. Per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’area e di travasare il liquido in un altro mezzo, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. A quanto si apprende, la cisterna sarebbe stata urtata frontalmente da un’auto. La conducente del veicolo è stata ricoverata al Cto con una frattura del bacino. Il guidatore della cisterna è rimasto illeso.



