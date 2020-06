(ANSA) – TORINO, 05 GIU – Non passa la linea della Città di Torino e Smat non cambia la sua forma societaria. L’assemblea dei soci della multiservizi che gestisce l’acquedotto torinese ha infatti detto no alla trasformazione da Spa ad azienda speciale consortile sulla quale si sono espressi a favore solo il 17% dei Comuni presenti contro l’82% di contrari e un 1% di astenuti. Una percentuale maggiore di voti a favore, del 67%, se si considera il numero di quote detenute dai singoli soci, grazie al voto di Torino che non è però bastato dato che la maggioranza dei voti ‘per teste’ ha bocciato la proposta.

“Abbiamo lavorato un anno e mezzo – commenta l’assessore all’Ambiente Alberto Unia – confrontandoci con tutti i Comuni e, anche tenendo conto delle risultanze di uno studio che confermava la possibilità di effettuare l’operazione di modifica della forma societaria, abbiamo perseguito con determinazione l’obiettivo di trasformare Smat ma, nonostante il nostro impegno e il chiaro indirizzo del Consiglio comunale di Torino, ha prevalso la linea della conservazione dell’attuale status societario”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram