(ANSA) – TORINO, 25 GIU – La Reale Società Ginnastica di Torino e la sua Flic Scuola di Circo non si sono mai fermate durante il lockdown e ora sono in grado di mettere a frutto tale lavoro e la ripresa dei vari corsi e progetti, realizzando un cartellone con pubblico dal vivo e in streaming dal 28 giugno al 19 luglio dal titolo #SpazioFLICstreaming. Nei mesi di marzo, aprile e maggio i video e i vari contenuti accessibili a tutti e pubblicati sui canali social di Reale Società Ginnastica e Flic hanno registrato 110.000 visualizzazioni. Un successo che ha spinto le società a portare all’esterno buona parte del lavoro.

#SpazioFLICstreaming si svolge nello Spazio Flic di Torino per 30 persone in sala, ma anche per un potenziale grande pubblico grazie alla diretta streaming su Facebook e Youtube. In tutto sono otto appuntamenti con spettacoli e performance circensi degli allievi, contributi vari di artisti professionisti, incontri con esperti del settore, video-progetti realizzati nel periodo del lockdown e video realizzati in strade e piazze della Città di Torino. La stagione estiva è stata pensata per un duplice motivo: dare la possibilità agli allievi di misurarsi con il pubblico dopo la scuola, e offrire una stagione di qualità per tutti. (ANSA).



