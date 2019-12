(ANSA) – ROMA, 22 DIC – “Sono strafelice. Ho sentito tante persone che dicevano quanto fosse difficile battere la Juve due volte, e invece abbiamo alzato un trofeo e sconfitto una delle prime tre squadre d’Europa”. Dai microfoni dell’emittente societaria Lazio Style Channel, Danilo Cataldi esprime tutta la propria gioia per il successo nella finale di Supercoppa a Riad.

“Loro sicuramente erano concentrati perché era in palio un trofeo – dice il centrocampista laziale -, e per noi è stato complicato soprattutto dopo l’1-1. Ma poi può accadere che un gruppo soccomba a giornate no ed errori tecnici. Adesso ci riposiamo un po’ e poi riprenderemo al massimo. La caduta di Lazzari? E’ caduto perché c’era un buco grossissimo nel campo, c’era una talpa che era uscita un attimo e l’ha fatto cadere .

Ora ci portiamo la coppa a casa, e faremo un gran casino in aereo”. (ANSA).



