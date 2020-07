(ANSA) – TORINO, 18 LUG – Momenti di tensione in Valle di Susa nel corso del corteo No Tav. I manifestanti – circa trecento – sono partiti dall’abitato di Giaglione e hanno tentato di forzare, lungo il sentiero verso la Valle Clarea, un cancello che blocca il passaggio verso la zona dei Mulini, dove da settimane I No Tav mantengono un presidio. Le forze dell’ordine hanno risposto lanciando dei lacrimogeni.

Sono un centinaio le bombe carta lanciate dai No Tav nel corso della dimostrazione di oggi nei paraggi del cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa. E’ quanto riferiscono fonti tra le forze dell’ordine. La polizia, secondo quanto viene riferito, nel corso della perlustrazione ne ha trovate molte inesplose. Un agente è rimasto ferito in maniera non grave.



