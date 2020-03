(ANSA) – TORINO, 24 MAR – In quasi due terzi dei mercati rionali di Torino l’attività di vendita dei generi alimentari ritorna domani mattina, dopo due giorni di stop forzato per l’ordinanza della Città che ne aveva disposto la chiusura, domenica sera, per creare le condizioni di sicurezza imposte dal Dpcm firmata dal premier Conte e dall’ordinanza della Regione PIemonte. Le 24 aree mercatali riaperte saranno recintate e controllate dalla Polizia locale: l’accesso sarà regolato per non andare oltre il numero massimo di clienti all’interno dell’area, stabilito in base al numero dei banchi presenti: si va dai 124 del mercato a Santa Rita, 120 in corso Brunelleschi e in piazza Foroni, agli 8 in corso Taranto, 12 in via San Secondo, i più piccoli. (ANSA).



