(ANSA) – TORINO, 07 APR – Ha fatto sparire ottomila euro dal conto corrente di un sessantenne spacciandosi per un impiegato di banca: con questa accusa un italiano di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torino. L’uomo aveva mandato alla vittima un sms con la richiesta di aggiornare con urgenza la password di accesso al sistema di home banking.

Una volta carpito il codice, se ne è servito per accedere al conto del sessantenne e trasferire il denaro con un bonifico. Subito dopo ha telefonato – come vuole la procedura in questo periodo – al direttore della filiale del proprio istituto di credito annunciando che si sarebbe presentato per un prelievo in contanti.

I carabinieri della stazione Barriera di Milano lo hanno bloccato all’interno dell’agenzia, nella zona nord del capoluogo piemontese, e lo hanno arrestato in flagranza per truffa: stava prendendo i primi tremila euro. I militari hanno messo sotto sequestro gli altri 4.700 euro e anche una lussuosa Porsche Macan nella disponibilità del quarantunenne.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram