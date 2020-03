(ANSA) – BARI, 26 MAR – Diciassette morti in un solo giorno in Puglia, mai così tanti dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Salgono quindi a 65 le vittime.

I casi totali, invece, sono 1.182, cioè 89 in più rispetto a ieri (+8,9%). Quindi per il quarto giorno la curva dei contagi resta bassa, ieri erano 88. La provincia di Bari resta quella con più contagi, complessivamente sono 387, segue Foggia con 305. I 17 decessi sono stati registrati: 1 in provincia di Lecce (77 anni), 6 in provincia di Brindisi (77, 71, 82, 54, 87, 79 anni), 8 in provincia di Foggia (86, 92, 80, 77, 57, 89, 74, 75 anni), 2 in provincia di Bari (92 e 74 anni).



