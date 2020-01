(ANSA) – BARI, 26 GEN – Il Verona ‘macina’ il volenteroso Lecce. I gialloblù superano nettamente i salentini per un successo meritato giunto al termine di una prestazione di sostanza. Il 3-0 conferma che gli scaligeri sono la sorpresa del campionato dal ‘basso’, e difatti la zona Europa League e’ molto piu’ vicina che non quella salvezza. “Ma noi dobbiamo pensare solo a fare i 40 punti per restare in A, quella è il nostro traguardo”, dice Juric, artefice del piccolo miracolo Verona. Il Lecce parte bene ma quando va sotto non è più in grado di rialzarsi. Il Verona entra subito in partita, chiude il primo tempo avanti di due reti e completa la festa nel finale con il 3-0 su rigore del sempreverde Pazzini. La società giallorossa, con uno scarno comunicato, ha fatto sapere che in questa settimana i calciatori non rilasceranno alcuna dichiarazione.



