Il Lecce ed il tecnico Fabio Liverani tirano un sospiro di sollievo. Il centrocampista greco Panagiotis Tachtsidis, uscito dal terreno di gioco a causa di un infortunio al ginocchio, occorsogli nei minuti finali della gara disputata a Verona, è stato sottoposto questa mattina ad esami strumentali, che hanno scongiurato lesioni capsule legamentose. Il calciatore sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico della società giallorossa. Intanto la squadra ha ripreso questa mattina gli allenamenti, a porte chiuse, al Via del Mare, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Torino. Oltre a Tachtsidis, è rimasto a riposo Lucioni, con Calderoni e Farias sempre in differenziato. Assenti in permesso Gabriel e Petriccione, quest’ultimo per la nascita della piccola Ginevra.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram