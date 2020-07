(ANSA) – BARI, 04 LUG – Avevano adibito un appartamento di 7 vani nella piazza centrale di Corato (Bat), dichiarandolo come centro massaggi, a casa di prostituzione. Due donne di 45 e 24 anni, una di nazionalità italiana e l’altra marocchina, sono state arrestate dai carabinieri per induzione e sfruttamento della prostituzione. L’operazione è scattata quando i militari hanno notato un sospetto via vai di uomini e hanno poi incrociato il contenuto di intercettazioni telefoniche con le dichiarazioni messe a verbale da alcuni “clienti”. All’interno dell’appartamento è stato anche sequestrato un dispositivo elettronico per il pagamento con carte di debito. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram