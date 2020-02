(ANSA) – BARI, 20 FEB – Una visita nel centro storico di Bari, tra i vicoli della città vecchia, per assaporare storia e di prodotti tipici, con due tappe nelle chiese simbolo del capoluogo pugliese: la Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino. E’ questo il tour serale che hanno seguito alcuni dei vescovi dei Paesi del Mediterraneo che in questi giorni sono riuniti a Bari per l’evento ‘Mediterraneo frontiera di pace’ che si concluderà domenica con la Messa del Papa. A guidare uno dei tre gruppi di religiosi è stato il sindaco Antonio Decaro.

Partendo dal Castello Svevo, dove i vescovi trascorrono gran parte della giornata, il giro è proseguito nella città vecchia tra i cittadini incuriositi, alcuni dei quali chiedevano: “Ma il Papa dov’è?”. Una prima tappa in uno storico negozio di dolciumi, il cui proprietario ha offerto cioccolatini ai vescovi per far recuperare loro “le energie spese in questi giorni di preghiera per la pace”. E poi una visita in un altro negozio con orecchiette, pomodori e fichi secchi.

“Io vengo da dove siamo in maggioranza ortodossi – ha detto l’arcivescovo di Belgrado, Stanislav Hočevar – e qui mi trovo molto bene grazie alla presenza di San Nicola”. “In questa città – ha detto il vescovo di Curia di Antiochia dei Maroniti, Joseph Naffah – Oriente e Occidente convivono, e poi ci sono gli ulivi che mi ricordano molto la mia terra”. I vescovi sono poi stati nella cripta della Basilica di San Nicola, dove hanno pregato insieme per il Patrono della città. E infine sono andati in Cattedrale. “E’ una bella esperienza per noi che li accogliamo – ha detto il sindaco Decaro – e speriamo sia anche una bella esperienza per loro”.(ANSA).



