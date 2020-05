(ANSA) – BRINDISI, 25 MAG – Si sono conclusi i lavori di ammodernamento del reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di Ostuni (Brindisi) . Lo annuncia il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ringraziando “le imprese di manutenzione, coordinate dal direttore dei lavori, l’ingegner Renato Ammirabile. In quaranta giorni, con grande impegno e una presenza in cantiere anche sabato e domenica, hanno terminato i lavori in anticipo rispetto ai tempi di consegna”. Il restyling ha interessato sette stanze di degenza per sedici posti complessivi, i bagni, la medicheria, gli spogliatoi e lo spazio antistante il blocco operatorio. “Continua, inoltre, l’attività di restyling del reparto di Ortopedia- aggiunge il direttore generale – con le sue sette stanze per un totale di diciassette posti letto. I lavori avranno una durata di circa due mesi e fino alla conclusione, prevista entro luglio, le attività saranno ospitate in Chirurgia generale”. (ANSA).



