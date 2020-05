(ANSA) – BARI, 17 MAG – Sono soltanto 5 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Puglia su 1.424 tamponi effettuati: uno in provincia di Bari, 3 nel Brindisino e uno in provincia di Foggia. I decessi, invece, sono 7 di cui 3 avvenuti ieri e 4 risalenti a giorni scorsi ma inseriti nel bollettino regionale oggi: 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia di Brindisi, 5 nella Bat. Salgono a 470 le vittime del coronavirus pugliesi, mentre i pazienti guariti sono 1.892. Le persone ricoverate in ospedale sono 284, quelle in isolamento domiciliare 1.531.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 91.035 tamponi, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.379 ma i pugliesi attualmente contagiati sono 2.017.(ANSA).



