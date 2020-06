(ANSA) – BARI, 12 GIU – Due decessi e due casi di contagio da Coronavirus oggi in Puglia: le morti sono state registrate in provincia di Bari e nella Bat. Sale così a 532 il totale delle vittime della pandemia. I due contagi nel Brindisino e nel Foggiano. I tamponi processati oggi sono stati 2.522.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 143.844 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.515.

Sono 3.544 i pazienti guariti, 439 i casi attualmente positivi.

I pazienti ricoverati negli ospedali sono 63, quelli in isolamento domiciliare 376.(ANSA).



