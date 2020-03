(ANSA) – BARI, 07 MAR – Solamente nella giornata di oggi in Puglia sono stati eseguiti 92 tamponi per l’infezione da Coronavirus e 15 sono risultati positivi. Quindi, rispetto a ieri, salgono a 39 i casi in Puglia. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I nuovi 15 casi di oggi sono così distribuiti: sette in provincia di Foggia, compreso quello dell’uomo deceduto a Cerignola, tre in provincia di Lecce, tre nel Brindisino, uno a Bari e uno nella Bat. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, BAT, Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram