(ANSA) – BARI, 04 MAG – Sono 9 i casi di contagio oggi in Puglia su 724 tamponi effettuati: sei nella provincia di Bari, due nel Foggiano e uno nel Tarantino; i decessi registrati oggi, invece, sono 5: 1 in provincia di Bari, 1 provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia. I pugliesi vittime del coronavirus dall’inizio della pandemia sono 429, i pazienti guariti 779, quelli ancora ricoverati in ospedale 436. I pugliesi che, invece, si trovano in isolamento domiciliare sono 1.921. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 67.167 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.153.(ANSA).



