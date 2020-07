(ANSA) – BARI, 02 LUG – Per il sesto giorno consecutivo non ci sono nuovi contagi da Coronavirus in Puglia. Oggi sono stati processati 2.049 tamponi, dall’inizio dell’emergenza ne sono stati effettuati 182.713. Non si registrano nemmeno decessi oggi. Complessivamente, i pazienti guariti sono 3.876, 24 quelli ancora ricoverati negli ospedali e 85 quelli in isolamento domiciliare. Attualmente risultano essere positivi al Covid-19 109 pugliesi, mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 4.530. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram