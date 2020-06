(ANSA) – BARI, 21 GIU – Due nuovi contagi di Coronavirus nella giornata di domenica in Puglia su 1.240 tamponi processati: uno in provincia di Bari, l’altro nel Foggiano. E nessun decesso registrato. Le vittime del Covid19 restano 540.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 161.902 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.527.

Sono 3.765 i pazienti guariti, 33 quelli ancora ricoverati negli ospedali e 189 quelli in isolamento domiciliare. Attualmente, i pugliesi positivi al Covid sono 222.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram