(ANSA) – BARI, 18 APR – La curva dei contagi in Puglia resta sostanzialmente stabile: oggi sono stati registrati 82 nuovi casi su 2.145 tamponi eseguiti. Ieri, invece, erano risultate positive 69 persone su 2.120 test. Le persone morte oggi sono 7: una in provincia di Bari, due in provincia di Lecce, una in provincia di Foggia, una in provincia di Brindisi, una nella provincia Barletta-Andria-Trani, una in provincia di Taranto.

Delle 82 nuove infezioni, 25 sono state rilevate in provincia di Bari e 19 nel Brindisino. Il numero delle vittime sale a 314, mentre i pazienti guariti sono 401, le persone in isolamento domiciliare 1.398, quelle ricoverate negli ospedali 654.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 40.423 test, 3.409 i pugliesi contagiati dal Covid-19, circa un terzo in provincia di Bari (1.075). (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram