(ANSA) – BARI, 8 GIU – Dopo tre mesi, primo giorno “free-Covid” anche per la Puglia. L’unico contagio segnalato oggi nel bollettino della Regione delle 13.30 era – spiegano all’Ansa fonti sanitarie – quello di una infermiera dell’ospedale Di Venere di Bari, risultata positiva ieri al test ma che nel pomeriggio di oggi è stata sottoposta a un secondo tampone che ha dato, questa volta, esito negativo.

Quindi, per la prima volta in Puglia non ci sono nuovi contagi e non si registrano nemmeno decessi. Oggi sono stati processati 1.233 tamponi, il numero delle vittime del Covid restano 525. Il totale dei casi positivi Covid-19 dall’inizio della pandemia in Puglia è di 4.512, attualmente risultano essere ancora contagiate 698 persone. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 98, quelli in isolamento a domicilio 600, i guariti sono 3.289. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 133.164 test. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram