(ANSA) – BARI, 02 MAG – Atri due morti e 34 nuovi casi di Coronavirus, su 1.078 tamponi eseguiti, sono stati rilevati oggi in Puglia. I 34 nuovi contagi così distribuiti: 3 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 16 nel Foggiano, 6 in provincia di Lecce e due nel Tarantino. I decessi, invece, sono stati rilevati uno in provincia di Brindisi e uno in provincia di Taranto. Ieri su 1.832 tamponi eseguiti sono risultate positive 27 persone. Le vittime del Coronavirus in Puglia sono in tutto 422, i pazienti guariti 757.

Attualmente sono ricoverate in ospedale 455 persone, mentre i pugliesi in isolamento domiciliare sono 1.917. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 65.370 test, il totale dei casi positivi è di 4.133. (ANSA).



